Власти Ирана назвали причину крушения вертолета президента Раиси

CentralAsia (CA) - Генштаб вооруженных сил Ирана опубликовал итоговый отчет о крушении вертолета президента Ибрагима Раиси в мае 2024 года.

В документе сказано, что основной причиной крушения стало неожиданное появление густого тумана, из-за которого вертолет врезался в гору.

В ходе расследования была изучена документация по воздушному судну, включая отчеты о выполненных миссиях вертолета, документы о ремонте и техническом обслуживании воздушного судна с момента покупки до аварии. Эксперты пришли к выводу, что у вертолета не было выявлено никаких технических проблем. Уцелевшее электронное оборудование также прошло тестирование и не показало сбоев.

Было изучено, по какому пути двигался вертолет: перед его отправкой в канцелярии президента была составлена точная карта движения борта. Было установлено, что пилот не сошел с проложенного маршрута. Метеорологические организации не выпускали предупреждения о нестабильных атмосферных ситуациях по пути следования вертолета, и пилот не получал объявлений о чрезвычайной ситуации в полете.

Версия о том, что вертолет упал в результате внешней атаки, не нашла подтверждения. Экспертиза не выявила следов воздействия на вертолет военными технологиями. В конце отчета основной причиной крушения называются «сложные климатические и атмосферные условия местности в весенний сезон, спровоцировавшие внезапный приход массы густого тумана и снижения видимости, приведшего к столкновению с горой».

Вертолет с Ибрахимом Раиси упал в районе иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая 2024 года. Вместе с ним погибли еще восемь человек, включая министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана. 21 августа появилась информация, что причиной гибели президента стал «несчастный случай», но Генштаб ВС Ирана опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.