В Израиле полмиллиона человек протестовали после гибели шести заложников в Газе

CentralAsia (CA) - Сотни тысяч израильтян вышли на акции протеста по всей стране после того, как в секторе Газа были обнаружены тела шести заложников.

По данным организаторов, в Тель-Авиве на улицы вышли 300 тыс. человек, еще 200 тыс. собрались в других городах. По оценке Crowd Solutions, в Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 280 тыс. человек. Это самая многочисленная акция за 18 месяцев.

Демонстранты требовали от правительства Израиля и премьера Биньямина Нетаньяху заключить перемирие с «Хамасом», чтобы вернуть оставшихся заложников домой, передает The Times of Israel. На митинге выступили родственники заложников.

После согласованной акции протеста тысячи людей вышли на шоссе Аялон и перекрыли движение на три часа. Некоторые жгли костры, устанавливали на дороге заборы, клали камни и металлические предметы. Полиция объявила эту акцию незаконной и применила меры для разгона протестующих. Использовались водометы и светошумовые гранаты. Несколько человек пострадали. Около 30 человек были арестованы в Тель-Авиве, пятеро — в Иерусалиме. Задержания производились и в других населенных пунктах.