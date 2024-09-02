Путин: Россия и Монголия прорабатывают соглашение о топливе по льготным ценам

CentralAsia (CA) - Россия откликается на просьбы Монголии о поставке топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, правительства двух стран прорабатывают соответствующее соглашение.

«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения»,— сообщил Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии визита в страну.

Президент России сообщил, что стороны прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности. Среди них — строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизация Улан-Баторской железной дороги, реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт».

Путин отметил, что на протяжении последних лет «все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности» поднимали вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через их страну. По словам российского президента, если изначально Монголия хотела ограничиться только транзитной ролью, сейчас рассматривается возможность использования части «дешевого трубопроводного газа для развития и инфраструктуры» страны.