В Южной Корее начали расследование в отношении Telegram из-за дипфейков

CentralAsia (CA) - Полиция Сеула начала досудебное расследование в отношении Telegram по делу о возможном содействии в распространении дипфейков сексуального характера. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Как отмечает Reuters, расследование стало следствием «общественного и политического возмущения» из-за появления фальшивых порнографических изображений с участием южнокорейских женщин.

По данным Национального полицейского управления Южной Кореи, с 26 по 29 августа полиция получила 88 сообщений о преступлениях, связанных с дипфейками. Всего было установлено 24 подозреваемых.

Глава полиции Ву Чон Су признал сложности с проведением расследования в отношении подозреваемых, так как, по его словам, Telegram не предоставляет никаких данных, в том числе информации об аккаунтах пользователях.

По данным «Ренхап», полиция проверяет восемь телеграм-ботов, которые создают дипфейки, а также изучает групповые чаты, в которых занимаются распространением компрометирующих материалов.

Ву Чон Су отметил, что полиция планирует сотрудничать с французскими следственными органами при проведении расследования.

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