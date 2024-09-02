В Казахстане ожидаются дожди и снег

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 3-5 сентября сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, почти на всей территории страны пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики – временами сильные дожди, ночью 3 сентября на востоке ожидаются дождь и снег. Только на западе и юге Казахстана будет преимущественно без осадков.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром в северных и восточных областях – туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Температура воздуха постепенно понизится на северо-западе, севере и в центре республики до +8+15°С, на юге – до +20+28°С.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения