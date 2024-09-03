Посольство США в Монголии предупреждает американцев об опасности «Тревога о демонстрации» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Посольство США вынесло предупреждение в связи с организованной «Движением за свободу» демонстрацией против визита В.Путина.

На сайте посольства Соединенных Штатов Америки в Улан-Баторе на 2 сентября появилось предупреждение, обращенное к гражданам США, которые сейчас находятся в столице Монголии.

Оповещение о демонстрации

«Место проведения: площадь Сухэ-Батора и другие потенциальные места в Улан-Баторе

Событие: 3 сентября 2024 года возможны митинги и акции протеста в связи с запланированным визитом президента России Владимира Путина. Ожидается, что они пройдут на площади Сухэ-Батора, но собрания могут также происходить вдоль ожидаемых маршрутов движения по всему городу. Пожалуйста, ожидайте усиленного присутствия полиции и перебоев в движении в дополнение к возможным демонстрациям.

Действия, которые следует предпринять:

Избегайте скоплений людей.

Следите за обновлениями в местных СМИ.

Избегайте мест проведения демонстраций.

Практикуйте серьезную осведомленность о безопасности.

Пересмотрите свои личные планы безопасности», — сказано в сообщении на сайте американской дипмиссии в Улан-Баторе.

Сотрудники дипмиссии рекомендуют американцам также «следить за обновлениями в местных СМИ» и «быть внимательными к своему окружению».

источник: middleasiannews.com

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