Посольство США в Монголии предупреждает американцев об опасности «Тревога о демонстрации» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Посольство США вынесло предупреждение в связи с организованной «Движением за свободу» демонстрацией против визита В.Путина.
На сайте посольства Соединенных Штатов Америки в Улан-Баторе на 2 сентября появилось предупреждение, обращенное к гражданам США, которые сейчас находятся в столице Монголии.
Оповещение о демонстрации
«Место проведения: площадь Сухэ-Батора и другие потенциальные места в Улан-Баторе
Событие: 3 сентября 2024 года возможны митинги и акции протеста в связи с запланированным визитом президента России Владимира Путина. Ожидается, что они пройдут на площади Сухэ-Батора, но собрания могут также происходить вдоль ожидаемых маршрутов движения по всему городу. Пожалуйста, ожидайте усиленного присутствия полиции и перебоев в движении в дополнение к возможным демонстрациям.
Действия, которые следует предпринять:
- Избегайте скоплений людей.
- Следите за обновлениями в местных СМИ.
- Избегайте мест проведения демонстраций.
- Практикуйте серьезную осведомленность о безопасности.
- Пересмотрите свои личные планы безопасности», — сказано в сообщении на сайте американской дипмиссии в Улан-Баторе.
Сотрудники дипмиссии рекомендуют американцам также «следить за обновлениями в местных СМИ» и «быть внимательными к своему окружению».
источник: middleasiannews.com