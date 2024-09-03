экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посольство США в Монголии предупреждает американцев об опасности «Тревога о демонстрации» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Посольство США вынесло предупреждение в связи с организованной «Движением за свободу» демонстрацией против визита В.Путина.

На сайте посольства Соединенных Штатов Америки в Улан-Баторе на 2 сентября появилось предупреждение, обращенное к гражданам США, которые сейчас находятся в столице Монголии.

Оповещение о демонстрации

«Место проведения: площадь Сухэ-Батора и другие потенциальные места в Улан-Баторе

Событие: 3 сентября 2024 года возможны митинги и акции протеста в связи с запланированным визитом президента России Владимира Путина. Ожидается, что они пройдут на площади Сухэ-Батора, но собрания могут также происходить вдоль ожидаемых маршрутов движения по всему городу. Пожалуйста, ожидайте усиленного присутствия полиции и перебоев в движении в дополнение к возможным демонстрациям.

Действия, которые следует предпринять:

  • Избегайте скоплений людей.
  • Следите за обновлениями в местных СМИ.
  • Избегайте мест проведения демонстраций.
  • Практикуйте серьезную осведомленность о безопасности.
  • Пересмотрите свои личные планы безопасности», — сказано в сообщении на сайте американской дипмиссии в Улан-Баторе.

Сотрудники дипмиссии рекомендуют американцам также «следить за обновлениями в местных СМИ» и «быть внимательными к своему окружению».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com