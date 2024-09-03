На сегодняшний день в Монголии пересадка печени была проведена 275 пациентам

CentralAsia (MNG) - Операции по пересадке печени продолжаются успешно

Команда по пересадке печени Первой центральной больницы Монголии успешно провела 275-ю операцию по пересадке печени. Среди пациентов, прошедших лечение за эти годы, 267 были взрослыми, а остальные восемь — детьми. По словам Бат-Ирээдуй Бадарч, руководителя Центра трансплантации органов в больнице, у 75 процентов тех, кому была сделана пересадка печени, не возникло никаких проблем впоследствии.

Возможности Монголии в трансплантации органов и показатели качества жизни пациентов высоко ценятся во всем мире. В частности, показатели выживаемости реципиентов печени в Монголии составляют 93,9 процента в течение одного года, 84,8 процента в течение трех лет и 88,2 процента в течение пяти лет. Эти статистические данные сопоставимы с результатами в высокоразвитых странах, как подчеркивает Бат-Ирээдуй Бадарч.

Более того, примечательно, что из общего числа проведенных трансплантаций 260 были от живых доноров, а 15 были от трупных доноров или доноров, у которых наступила смерть мозга. Кроме того, было проведено пять успешных операций по пересадке печени от доноров с несовместимыми группами крови, что демонстрирует передовые медицинские возможности Монголии.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения