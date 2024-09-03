Ариун-Энх выиграла свой первый матч в ассоциации «JCK» Китая

CentralAsia (MNG) - Монгольская девушка АРИУН-ЭНХ Чинбат выиграла свой первый бой в лучшей ассоциации профессиональных боевых искусств Китая «JCK».

Ариун-Энх Чинбат, спортсменка клуба «Гаруда», сейчас 20 лет и вступила в ассоциацию «JCK» Китая.

31 августа она выиграла свой первый бой у китаянки Ли Цзиньянь в весовой категории до 52 кг.

JCK MMA (Jue Cheng King) — китайский промоушен смешанных боевых искусств. В настоящее время сотрудничает с платформой UFC Fight Pass.

JCK MMA возник в 2019 году. Первое мероприятие JCK 1 состоялось 29 ноября 2019 года в Тайяне, Шаньси. По состоянию на декабрь 2022 года в JCK MMA приняли участие более 600 бойцов из более чем 150 клубов по всему Китаю.

Формат промоушена похож на формат Professional Fighters League, поскольку имеет сезонный турнирный формат. В каждой весовой категории участвуют 32 бойца. Каждому бойцу гарантировано пять боев за сезон для определения рейтинга. В каждом дивизионе лучшие бойцы будут соревноваться друг с другом в финале плей-офф. Победитель получит денежный приз в размере 1 миллиона юаней (150 000 долларов США).

Начиная с сезона 2022 года бывшие победители и ветераны JCK MMA получают сокращенный путь к финалу, где они принимают участие в JCK Super Round. Шесть бойцов в каждом дивизионе встретятся друг с другом три раза, чтобы получить рейтинг, а два худших выбывают.

В настоящее время существуют дивизионы от наилегчайшего до полусреднего веса для мужчин. Также добавляются дополнительные дивизионы от среднего до тяжелого веса, а также женские дивизионы.

источник: middleasiannews.com

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