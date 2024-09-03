Форум предусматривает более тесное партнерство Кореи и Монголии, — The Korea Herald

CentralAsia (MNG) - Лидеры двух стран на недавнем форуме в Улан-Баторе подчеркнули, что у Южной Кореи и Монголии есть широкие возможности для построения взаимовыгодных партнерских отношений: от редких минералов и проектов «умных городов» до культурного сотрудничества.

На Корейско-монгольском форуме «Стратегия будущего», который состоялся в отеле Novotel в столице Монголии 27 августа, 26 спикеров из числа политиков, бизнесменов, представителей гражданского общества и академических кругов выступили перед аудиторией из примерно 250 человек, изучая пути укрепления двустороннего сотрудничества и содействия обменам в частном секторе.

«Южная Корея за 60 лет своего национального развития накопила бесценный опыт и ноу-хау, в то время как Монголия обладает значительным неиспользованным потенциалом. надеюсь, что этот форум послужит платформой для определения взаимовыгодных стратегий (для обеих стран) и приведет к ощутимым результатам», — сказал в своем вступительном слове Ким Сук, сопредседатель форума «Стратегия будущего», и бывший посол Кореи в ООН.

Занданшатар Гомбожав, руководитель офиса президента Монголии Хурэлсух Ухнаа, подчеркнул своевременность форума, отметив, что он проводился в период, когда новое правительство обсуждает с парламентом планы экономического развития.

«Присутствие ключевых министров и парламентариев Монголии на парламентской сессии подчеркивает важность этого события», — сказал он в своей поздравительной речи.

Корейско-монгольский форум «Стратегия будущего», во второй раз с момента запуска в ноябре, был совместно организован Herald Media Group, Ahnsei Foundation, Высшей школой международных исследований Университета Ёнсе и Программой профессионалов глобальной энергетической технологической политики Корейского университета. Он был спонсирован KCH Energy.

Форум, в рамках которого прошла семичасовая официальная программа, привлек около 100 должностных лиц правительства Монголии и 150 представителей Кореи из различных секторов.

На сессиях по «стратегиям сотрудничества в сфере критически важных полезных ископаемых» и «будущему сотрудничеству в сфере энергетики» обсуждались возможные совместные усилия двух стран. Монголия является одним из ведущих мировых поставщиков минеральных ресурсов, ее месторождения редкоземельных элементов оцениваются примерно в 16 процентов мировых запасов. Для Южной Кореи стабильные поставки этих редкоземельных минералов имеют решающее значение для различных отраслей промышленности с высокой добавленной стоимостью в будущем.

Вечерняя программа освещала культурные и межчеловеческие обмены. «Ночь дружбы Корея-Монголия» включала совместный корейско-монгольский фильм «Дорога на юг», традиционное монгольское культурное представление и корейскую выставку инсталляций.

Помимо официальной программы форума, участники имели возможность наладить контакты и обменяться идеями во время завтрака с Занданшатаром и делового мероприятия накануне вечером, которое привлекло более 150 участников и включало презентации трех спикеров.

Организаторы заявили, что это крупнейшее совместное мероприятие, когда-либо проводившееся двумя странами, что отражает растущий интерес обеих сторон к построению более тесных связей.

Корея и Монголия рассматривают возможность заключения Соглашения об экономическом партнерстве, второй раунд переговоров завершился в мае.

По состоянию на конец 2022 года объем двусторонней торговли составил около 470 миллионов долларов США, при этом Южная Корея является четвертым по величине торговым партнером Монголии.

Корейско-монгольский форум «Стратегия будущего», который впервые состоялся в Сеуле в ноябре прошлого года, в третий раз должен состояться в ноябре этого года в Пусане.

автор: Ли Сон-Ён

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Korea Herald

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