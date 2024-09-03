Корея и Монголия изучают энергетическое сотрудничество на форуме «Стратегия будущего», — The Korea Herald

CentralAsia (MNG) - Представители правительств Южной Кореи и Монголии обсудили возможности сотрудничества в области зеленой энергетики, минеральных ресурсов и торговли, подчеркнув общее видение взаимного роста и стратегического партнерства на Корейско-монгольском форуме «Стратегия будущего 2024», который состоялся 27 августа в Улан-Баторе (Монголия).

Около 250 представителей правительства, государственных организаций, академических и политических кругов посетили мероприятие, организованное совместно фондом Ahnsei Foundation, корпорацией Herald, университетом Ёнсе и университетом Korea при спонсорской поддержке KCH Energy.

В своем поздравительном слове Баттөмөр Баагаа, советник первого заместителя премьер-министра и министра экономики и развития Монголии, подчеркнул потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами.

«Южная Корея обладает одними из самых передовых в Азии технологий возобновляемой энергии. Мы надеемся внедрить интеллектуальную энергетическую систему острова Чеджудо в Монголию», — сказал он.

Баттөмөр также подчеркнул усилия Монголии по укреплению торговых отношений с Кореей, включая реализацию Соглашения об экономическом партнерстве.

Обсуждения также были сосредоточены на развитии энергетического сектора Монголии, особенно в области редкоземельных элементов, критически важных для таких технологий, как полупроводники. Монголия владеет 16 процентами мировых запасов редкоземельных металлов, но не имеет технологий для эффективной добычи, что влияет на ее экономическую жизнеспособность.

В ноябре две страны создали совместный комитет и партнерский центр по исследованию редких металлов в Монголии.

Ли Хо-хён, заместитель министра по энергетической политике Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи, охарактеризовал Монголию как «важнейшего партнера» в условиях неопределенности глобальной цепочки поставок. Он отметил, что в рамках совместного комитета по разработке редких металлов обсуждаются дальнейшие проекты.

Еще одной ключевой обсуждаемой проблемой стала зависимость обеих стран от Китая.

Несмотря на то, что Монголия занимает десятое место в мире по запасам ресурсов, у нее отсутствуют технологии переработки, и большую часть своего минерального сырья она экспортирует в Китай, реимпортируя его там по более высоким ценам после предварительной и вторичной переработки.

Корея сталкивается с аналогичными проблемами в цепочке поставок, поскольку 90 процентов всех основных полезных ископаемых поступает из Китая.

«Корея ограничена в возможности быстро реагировать на рисковые ситуации, поскольку большинство ресурсов импортируется после переработки в Китае», — сказал Чон Джу-хван, секретарь Министерства промышленности Кореи, подчеркнув необходимость диверсификации цепочек поставок. Он подчеркнул важность совместного с Монголией исследовательского центра редких металлов для стабилизации цепочек поставок.

На форуме также обсуждались усилия Монголии по преодолению хронического дефицита электроэнергии и переходу на зеленую энергию. Монголия сталкивается с серьезным загрязнением воздуха из-за отопления на основе угля, причем 67 процентов выбросов углерода приходится на энергетический сектор.

По словам Мягмарсурэн Балдорж, старшего специалиста по политике министерства энергетики, правительство Монголии, преследуя долгосрочную цель развития ядерной энергетики, в 2022 году создало целевую группу и рассматривает возможность одновременной разработки малых модульных реакторов.

Начальник отдела стратегии и планирования министерства Ганбаатар Энхтувшин призвал корейские компании инвестировать в энергетический сектор Монголии, отметив, что для инфраструктурных проектов требуется значительный капитал.

«Монголия планирует построить теплоэлектростанции в 10 регионах и приглашает корейские компании к участию в международных публичных тендерах», — сказал Ганбаатар.

Министр строительства, городского развития и жилищного строительства Монголии Батсуурь Жамба также призвал Корею к участию в более широких инфраструктурных инициативах: «В рамках нашего плана развития до 2050 года Монголия намерена построить новый город и приветствует участие корейских компаний, имеющих опыт в развитии умных городов».

автор: Чхве Джи-вон

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Korea Herald

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