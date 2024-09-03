MSM Group объявляет о продаже контрольного пакета акций Jebsen & Jessen Group

CentralAsia (MNG) - Эта стратегическая продажа усилит географическое расширение Jebsen & Jessen, усилит ее дистрибьюторские возможности и сети, одновременно обеспечивая долгосрочный рост и будущее развитие MSM в Монголии.

Многопрофильный промышленный, автомобильный, химический, сельскохозяйственный и производитель напитков конгломерат MSM Group сегодня объявляет о продаже контрольного пакета акций компании Jebsen & Jessen Group, тем самым обеспечивая постоянно растущее будущее для компании и ее сотрудников.

Будучи одним из ведущих конгломератов в Монголии, MSM Group охватывает несколько секторов и с 1998 года играет ключевую роль в представлении премиальных международных брендов на монгольском рынке; на сегодняшний день она остается единственным дистрибьютором и партнером для более чем 50 из этих брендов в стране. Имея более 650 сотрудников, MSM Group управляет выставочными залами, мастерскими, складскими помещениями и торговыми точками в центральной части столицы Улан-Батора, а также в Южной Гоби и других районах Монголии.

Основатели и основные акционеры Лоренц Мельхерс и Дэвид Райнер, а также их партнер по акционерному капиталу Mongolian Opportunities Fund воодушевлены этим объявлением, пишет Media OutReach Newswire.

Это приобретение объединяет технологические ноу-хау и силу двух семейных предприятий, обслуживающих взаимодополняющие рынки. Обе группы не чужды друг другу, разделяя не только исторические семейные деловые связи, но и дистрибьюторские соглашения с MSM, которая более десяти лет выступала в качестве дистрибьютора промышленной продукции Jebsen & Jessen Group в Монголии.

Благодаря этому объявлению Jebsen & Jessen Group занимает лидирующие позиции на быстрорастущем рынке Монголии и делает еще один шаг в своем непрерывном расширении за пределы своих устоявшихся рыночных позиций в Юго-Восточной Азии.

«Мы рады приветствовать MSM Group в составе семьи Jebsen & Jessen. Это приобретение — стратегический шаг, который соответствует цели расширения нашего глобального присутствия и улучшения наших промышленных и дистрибьюторских возможностей», — сказал генеральный директор Jebsen & Jessen Group Пер Магнуссон. «Лидирующее положение MSM Group на рынке Монголии, ее сильная управленческая команда и рабочая сила, а также ее разнообразные виды деятельности станут ценным дополнением к нашему портфелю. Мы выиграем от синергии, которую теперь сможем использовать в этих видах деятельности».

Для MSM Group это приобретение облегчает доступ к обширным ресурсам и опыту Jebsen & Jessen Group, открывая новые возможности для роста и развития. MSM Group станет седьмым бизнес-подразделением в Jebsen & Jessen Group. MSM Group продолжит работать под своим текущим названием и руководством и сохранит свое коммерческое присутствие со всеми операциями и бизнесом, как обычно.

«MSM Group демонстрировала устойчивый рост на протяжении нескольких десятилетий, чтобы стать ведущей компанией на рынке, которой она является сегодня. Присоединение к Jebsen & Jessen Group дает нам возможность масштабировать нашу деятельность до уровней, которых мы никогда не достигали раньше. Это захватывающие времена для наших команд и брендов, которые мы представляем», — сказал генеральный директор MSM Group Марк Гейбл.

источник: middleasiannews.com

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