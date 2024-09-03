В ходе визита Путина будет подписан «меморандум» в связи со строительством ГЭС на реке Эгийн-Гол

CentralAsia (MNG) - В ходе своего визита в нашу страну в 2022 году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «окажет политическую поддержку ЮНЕСКО по вопросу ГЭС на реке Эгийн-Гол».

В ходе визита президента РФ В. Путина в нашу страну было принято решение о заключении «Меморандума об интенсификации работы строительства ГЭС на реке Эгийн-Гол».

В связи с необходимостью проведения совместной экологической экспертизы в связи со строительством ГЭС на реке Эгийн-Гол в бассейне реки Сэлэнгэ в ходе визита Путина будет заключен «меморандум» по активизации работы между правительствами двух стран.

Также в рамках «меморандума» о строительстве и эксплуатации гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол Монголия и Россия создают «Рабочую группу по реке Эгийн-Гол». Эту рабочую группу возглавит депутат Великого Государственного Хурала и министр окружающей среды и изменения климата Одонтуяа Салдан.

источник: middleasiannews.com

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