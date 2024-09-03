Путин прибыл в Монголию
CentralAsia (MNG) - Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. В аэропорту Улан-Батора его встретила министр иностранных дел Батмунх Батцэцэг.
Визит Путина в Монголию продлится два дня. Ожидается, что 3 сентября президент РФ встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подпишет ряд документов и возложит цветы к памятнику Георгию Жукову.
Визит Путина приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на Халхин-Голе в 1939 году.
Монголия — член Международного уголовного суда (МУС). Это первый визит Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи ордера на арест.
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