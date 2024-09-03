Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Байжанов отозвал кассационное ходатайство о пересмотре приговора

Бахытжан Байжанов

CentralAsia (KZ) - Осуждённый по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов отозвал жалобу на приговор, сообщает пресс-служба Верховного суда Казахстана.

«Байжанов 26 августа года отозвал своё кассационное ходатайство о пересмотре судебных актов, в этой связи предварительное рассмотрение ходатайства не состоится. Постановление о возврате ходатайства вынесут 4 сентября», – говорится в сообщении.

Адвокат осужденного Газиз Ынтыкбаев сообщил, что Байжанов отозвал кассационную жалобу по личным причинам.

«Действительно, Бахытжан отозвал кассационную жалобу. О причинах я не могу сообщить. Это решение Бахытжана. У него имеется право повторно обратиться в любое время, срока исковой давности нет», – сказал адвокат Informburo.kz.

Байжанов 27 мая подал апелляционную жалобу на приговор, поскольку считал себя несправедливо осуждённым. Он получил отказ и обратился в вышестоящий суд с кассационным ходатайством.

В конце июня 2024 года вступил в силу приговор суда, согласно которому экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев признан виновным в убийстве с особой жестокостью, а также в истязании своей супруги Салтанат Нукеновой. Ему назначили 24 года лишения свободы. В июле Бишимбаева этапировали в колонию. Бахытжан Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, его приговорили к четырём годам лишения свободы.

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