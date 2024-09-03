На Солнце произошла вспышка, которая длилась более 12 часов. Ее засняли в прямом эфире

CentralAsia (CA) - На Солнце произошла вспышка, которая продолжалась более 12 часов. Эту вспышку удалось заснять на камеру в прямом эфире.

Доктор Райан Френч показал его в своем канале Х.

«Полная эволюция сегодняшней завораживающей вспышки на Солнце, которая продолжалась более 12 часов! Это очень долгое событие, так как большинство вспышек заканчиваются в течение часа после начала», - написал Френч.