МИД Украины назвал «тяжелым ударом» визит Путина в Монголию

CentralAsia (CA) - Визит президента России Владимира Путина в Монголию является «тяжелым ударом» по Международному уголовному суду (МУС) и международному уголовному праву, заявил в своем Х официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, Монголия своими действиями помогает российскому президенту «избежать правосудия». «Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — подчеркнул Тихий.

Путин прибыл в Монголию с двухдневным официальным визитом 2 сентября. Он сделал это по приглашению монгольского президента Ухнаагийна Хурэлсуха. Как сообщили в Кремле, поездка приурочена к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Голе» и президенты двух стран уже обменялись поздравлениями по этому поводу.

Монголия — участник Международного уголовного суда (МУС). Страны-участники в том числе обязаны задерживать на своей территории находящихся в розыске МУС людей.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с «незаконным вывозом детей» с Украины. Россия отвергала обвинения и объясняла, что вывозила детей из опасных зон, которые подвергались обстрелам.