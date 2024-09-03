Население Казахстана приближается к 20,2 млн человек

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CentralAsia (KZ) - За январь-июль 2024 года население Казахстана выросло на 148,2 тыс. человек или на 0,74% и достигло к 1 августа 20 182 тыс. человек, сообщило в понедельник бюро национальной статистики.

Астана остается абсолютным лидером по приросту населения – как за счет высокого естественного прироста, так и за счет самой высокой по стране внутренней миграции. За первые семь месяцев этого года население Астаны выросло на 3,59% (вдвое больше роста населения Шымкента и Алматы)и составило 1,48 млн человек.

Помимо трех мегаполисов, высокие темпы роста населения показывали также Мангистауская и Алматинская области. В целом население росло в 13 из 20 регионов Казахстана.

В семи регионах Казахстана продолжалось снижение населения: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также областях Абай и Жетысу. Больше всего за явнрь-июль население сократилось в Северном Казахстане – на 0,89%, а также области Абай – на 0,35%.

В Северо-Казахстанской области статистики продолжают фиксировать естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Сальдо миграции в целом по Казахстану оставалось положительным, при этом в региональном разрезе оно было положительным по-прежнему только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях.

Городское население в Казахстане в январе-июле 2024 года выросло на 1,19% и достигло 12 656,2тыс. человек, сельское население за этот период не изменилось, составив 7 525,8 тыс. человек. Доля городского населения в стране достигла 62,7%, сельского снизилась до 37,3%.

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