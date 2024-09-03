Власти Казахстана сформулировали вопрос для граждан на референдум по АЭС
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В понедельник вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 6 октября.
В день голосования казахстанцам предстоит ответить только на один вопрос - согласны ли они со строительством АЭС.
«Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?», - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды.
Организацией и проведением референдума, согласно документу, будет заниматься Центризбирком.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения