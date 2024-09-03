Власти Казахстана сформулировали вопрос для граждан на референдум по АЭС

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В понедельник вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 6 октября.

В день голосования казахстанцам предстоит ответить только на один вопрос - согласны ли они со строительством АЭС.

«Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?», - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды.

Организацией и проведением референдума, согласно документу, будет заниматься Центризбирком.

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