В Республике Конго при попытке побега из тюрьмы погибли 129 человек

CentralAsia (CA) - В Демократической Республике Конго в ночь на 2 сентября при попытке побега из тюрьмы Макала в Киншасе погибло не менее 129 человек, 59 пострадали, сообщил вице-премьер—министр внутренних дел и безопасности страны Жакмен Шабани.

«По предварительным данным, погибли 129 человек, в том числе 24 — от огнестрельных ранений после предупреждения, а остальные — в результате давки или удушения. Кроме того, мы насчитали 59 пострадавших, о которых заботится правительство, а также было несколько случаев изнасилования женщин»,— написал он в соцсети Х.

По его словам, на фоне бунта в тюрьме возникли пожары, в результате которых было уничтожено несколько административных объектов и продовольственные склады.

Согласно сведениям портала Actualite, тюрьма Макала рассчитана на 1,5 тыс. заключенных, однако там содержится более нескольких тысяч человек. Портал отмечает, что такая перегруженность связана с ростом населения столицы Республики Конго Киншасы — с 9 млн человек в 2012 году почти до 15 млн в 2021-м.