Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в юрте. Видео

CentralAsia (CA) - В столице Монголии Улан-Баторе завершились переговоры президента России Владимира Путина и монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. Переговоры в узком составе прошли юрте, построенной внутри Государственного дворца, сообщает пресс-служба Кремля.

Перед началом беседы Путин оставил запись в книге почетных гостей.

«С радостью приезжаю в очередной раз в Монголию, в гости к давним друзьям и добрым соседям»,— написал российский президент.

Во время беседы с монгольским лидером Владимир Путин пригласил его посетить предстоящий саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. Тот ответил согласием.

Лидеры обеих стран обсудили развитие двусторонних отношений. Владимир Путин отметил, что российско-монгольские отношения «вышли на траекторию роста торговых отношений, торгового оборота». Хурэлсух в ответ поблагодарил российского президента за визит. Он напомнил, что приезд Путина пришелся на год, когда оба государства отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта.

После беседы в юрте президенты начали переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций обеих стран.

Владимир Путин прибыл в Улан-Батор накануне. Сегодня, 3 сентября, российский президент примет участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы вооруженных сил СССР и Монголии над японскими войсками на реке Халхин-Гол. После визита в Монголию Путин отправится во Владивосток, где поучаствует в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября.