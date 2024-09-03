Принцесса Норвегии вышла замуж за американского шамана. Фото

Марта Луиза и Дурек Верретт

CentralAsia (CA) - В Норвегии прошла свадьба принцессы Марты Луизы и шамана Верретта Дурека, передает Mirror.

52-летняя принцесса Марта Луиза, старшая дочь короля Норвегии, вышла замуж во второй раз. Ее 49-летний избранник утверждает, что он шаман.

Пара устроила трехдневную свадебную феерию, включая прогулку на лодке по Гейрангер-фьорду до деревни Гейрангер, предсвадебную вечеринку в латиноамериканском стиле в отеле Union и саму церемонию бракосочетания. На ней присутствовали 350 гостей, включая родителей невесты - короля Харальда и королевы Сонии и других членов королевской семьи Норвегии, а также принцев и принцесс из Швеции.

Празднование свадьбы началось с бранча, с возможностью спа-процедур для всех гостей. В программу дня также входили дневной чай, ранние вечерние коктейли, а после все гости были приглашены на гала-ужин.

Как сообщает издание, гостям торжества запретили пользоваться смартфонами во время церемонии, а также что-либо выкладывать в соцсети, так как молодожены продали права на эксклюзивную съемку компании Netflix.

Принцесса и шаман обручились в 2022 году. Отмечается, что после бракосочетания Верретт не будет иметь королевский титул, при этом Марта Луиза останется принцессой.

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Марта Луиза, принцесса Норвежская родилась 22 сентября 1971 года в Осло. Дочь короля Харальда V и королевы Сони занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников. С 2002-2017 год состояла в браке с писателем Ари Бена, от которого родила трех дочерей: Мод Ангелику Бен (21 год), Леа Айседору Бен (19 лет) и Эмму Таллулу Бен (15 лет). Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. Через два года после развода, 25 декабря 2019 года, бывший муж принцессы Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья.

Дурек Верретт родился в 1974 году в Сакраменто, штат Калифорния, США. По его собственным словам, его мать имеет норвежско-индийское происхождение, а отец — гаитянское. В молодости Верретт некоторое время работал моделью и выступал в телевизионных шоу. В какой-то период своей жизни он заявил, что получил духовное посвящение от некой «принцессы Сюзанны фон Радич из Хорватии» и стал шаманом. По словам Верретта, его «истинная миссия состоит в том, чтобы привнести древнюю практику шаманизма в мейнстрим, помогая людям «зажечься», культивируя любовь и принятие себя и других».