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В Китае школьный автобус насмерть задавил 11 человек

CentralAsia (CA) -  Школьный автобус в Китае потерял управление и задавил 11 человек, в том числе пятерых детей, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел утром 3 сентября в уезде Дунпин на западе провинции Шаньдун. По данным CCTV, рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые шли по обочине дороги. В результате погибли пятеро школьников и шестеро взрослых — их родителей, уточняется в материале.

Еще 13 человек получили травмы разной степени тяжести. Один пострадавший находится в критическом состоянии, остальные 12 — в стабильном.

Водитель автобуса задержан. Причины произошедшего устанавливаются.

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