В Китае школьный автобус насмерть задавил 11 человек
- Азия и мир, происшествия
- 15:48, 03 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Школьный автобус в Китае потерял управление и задавил 11 человек, в том числе пятерых детей, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Инцидент произошел утром 3 сентября в уезде Дунпин на западе провинции Шаньдун. По данным CCTV, рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые шли по обочине дороги. В результате погибли пятеро школьников и шестеро взрослых — их родителей, уточняется в материале.
Еще 13 человек получили травмы разной степени тяжести. Один пострадавший находится в критическом состоянии, остальные 12 — в стабильном.
Водитель автобуса задержан. Причины произошедшего устанавливаются.
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