Скончался народный артист Узбекистана, Туркменистана и Каракалпакстана Бобомурод Хамдамов

Бобомурод Хамдамов

CentralAsia (UZ) - На 85-м году жизни скончался известный певец, народный артист Узбекистана, Туркменистана и Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана) Бобомурод Хамдамов. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба узбекского Министерства культуры.

Хамдамов внес значительный вклад в развитие национального певческого искусства, создал ряд бессмертных произведений и заслужил признание поклонников. В частности, такие композиции как «Султан Жалолиддин», «Ким экан», «Девона», «Галдиму», «Лазги» стали классикой узбекской эстрады, отметили в Минкульте.

Представители ведомства напомнили, что Хамдамов был достойным последователем именитого певца Комилжона Отаниёзова, а его песни вошли в «золотой фонд» узбекского искусства.

Хамдамов исполнял народные песни на четырех языках: узбекском, туркменском, таджикском и хинди. Во времена Ислама Каримова он был в числе «нежеланных» артистов. Но после смерти первого президента Узбекистана и прихода к власти Шавката Мирзиёева певцу вместе с другими коллегами «вернули сцену».

Бобомурод Хамдамов родился в 1940 году в Чарджоу Туркменской ССР. Является мастером-классиком и педагогом узбекского искусства. Награжден орденом «Дустлик» («Дружба»).