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Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова. Фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября принял участие в церемонии, посвящённой памяти Ислама Каримова.

Глава государства, вдова первого президента Татьяна Каримова и представители государственных организаций и общественности Ташкента возложили венки к подножию памятника Исламу Каримову в центре столицы.

В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова, находящемся в бывшей резиденции Оксарой, прочитаны суры из Корана. Были отмечены заслуги первого президента в сохранении мира и стабильности в стране, повышении благосостояния народа, говорится в сообщении.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в Ташкенте. Он похоронен в родном Самарканде в мемориальном комплексе Шахи Зинда.

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