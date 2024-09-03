В Центре временного содержания мигрантов в Москве идут обыски, - СМИ

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CentralAsia (CA) - В центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в московском Сахарово проходят обыски, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Москве.

По данным ТАСС, обыск проходит в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении двух инспекторов. Инспекторы, как пишет агентство со ссылкой на источник, предлагали арестованным мигрантам помочь быстрее отправиться домой и организовать свидания за вознаграждение в 30 тысяч рублей.

Телеграм-канал Shot пишет, что дело по статье о мошенничестве возбуждено против 33-летнего инспектора и его 58-летней коллеги. По данным телеграм-канала, они предлагали мигрантам ускорить «решение вопроса» с отправкой домой из центра за 30 тысяч рублей и помочь с организацией свиданий за пять тысяч рублей.

Управление Следственного комитета по Москве официально о проведении обысков не сообщало.

В центр временного содержания иностранцев в Сахарово отправляют мигрантов, нарушивших правила пребывания в России и подлежащих депортации на родину.