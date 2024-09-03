Заболеваемость коронавирусом по всей России выросла на 20% за неделю

CentralAsia (CA) - В России на 20% выросла заболеваемость коронавирусом, а число госпитализаций выросло на 52,3% за неделю с 26 августа по 1 сентября, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по России», — отметили в оперштабе.

Всего за неделю заболели 21 324 человека, еще 28 умерли. В больницах оказались почти 3 тыс. человек, 17 503 заболевших выздоровели.

В мае 2024 года в России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT. В Роспотребнадзоре отметили, что обнаруженные новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем другие его виды.

Заболеваемость коронавирусом росла на протяжении всего августа. За неделю с 12 по 18 августа показатель вырос на 31,4% по сравнению с предыдущей неделей, а с 19 по 25 августа — уже на 33,3%.