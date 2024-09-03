Россия построит АЭС в Монголии

Иллюстративное фото

CentralAsia (MNG) - Россия построит в Монголии малую модульную АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, сообщает «РИА Новости».

По словам Лихачёва, на первом этапе станцией, возможно, будет управлять российская компания. АЭС станет снабжать электричеством будущий город Новый Хархорум, который планируют построить на месте древней столицы Чингизхана.

«Весной на «Атомэкспо» в Сочи подписали дорожную карту создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. Именно такая мощность от 220 до 330 мегаватт потребна монгольской стороне в регионе. Технический облик проекта мы практически утвердили и 2 сентября состоялись многоуровневые переговоры с «Монатомом», с министерством энергетики, с совбезом Монголии», – добавил Лихачёв.

Глава «Росатома» добавил, что ключевым вопросом являются кадры. Также он подчеркнул, что Монголия не новичок в урановых технологиях и странам есть о чём поработать и поделиться.

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