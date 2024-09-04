Завершился официальный визит Путина

CentralAsia (MNG) - Завершился официальный визит президента РФ Владимира Путина в Монголию.

В рамках визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Российской Федерации Владимир Путин провели двустороннюю встречу и официальные переговоры, и сделали совместное заявление для представителей СМИ.

Российский лидер также встретился с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгаланом Дашзэвгем и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем.

В рамках визита стороны подписали документы о сотрудничестве в сферах энергетики, поставок нефтепродуктов и охраны окружающей среды.

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