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Завершился официальный визит Путина 

CentralAsia (MNG) -  Завершился официальный визит президента РФ Владимира Путина в Монголию.

В рамках визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Российской Федерации Владимир Путин провели двустороннюю встречу и официальные переговоры, и сделали совместное заявление для представителей СМИ.

Российский лидер также встретился с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгаланом Дашзэвгем и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем.

В рамках визита стороны подписали документы о сотрудничестве в сферах энергетики, поставок нефтепродуктов и охраны окружающей среды.

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