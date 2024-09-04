Подписаны документы о сотрудничестве между Монголией и Россией

CentralAsia (MNG) - В ходе официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Монголию стороны подписали следующие двусторонние документы:

1. «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Российской Федерации о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе» подписали министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох и министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

2. «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов» подписали министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Туваан Цэвэгдорж и министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

3. «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Российской Федерации об обеспечении Монголии авиационным топливом» подписали министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Туваан Цэвэгдорж и министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

4. «Меморандум о взаимопонимании между Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал и реки Сэлэнгэ» подписали министр окружающей среды и изменения климата Монголии Одонтуяа Салдан и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

В связи со строительством гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол была проведена совместная экологическая оценка, активизирована работа между Правительствами двух стран, и было принято совместное решение. Особое внимание стороны будут уделять предотвращению стихийных бедствий, которые участились из-за глобального потепления, и реализации мер, адаптированных к изменению климата.

5. «Соглашение между Министерством здравоохранения Монголии и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме» подписали министр здравоохранения Монголии Мөнхсайхан Тогтмол и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации Анна Попова.

После подписания документов о сотрудничестве президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Российской Федерации Владимир Путин провели брифинг для прессы по итогам официальных переговоров.

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