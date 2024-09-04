Заместитель председателя КНР Хань Чжэн посетит Монголию с визитом

// kremlin.ru

CentralAsia (MNG) - Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн посетит Монголию с 6 по 8 сентября 2024 года.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн посетит Россию и Монголию с 4 по 8 сентября и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нинь.

Визит состоится в рамках празднования 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Китайской Народной Республикой по приглашению Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

«По приглашению правительства РФ и правительства Монголии зампредседателя КНР Хань Чжэн посетит Россию и Монголию с 4 по 8 сентября», — отметила она.

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