экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн посетит Монголию с визитом
// kremlin.ru

CentralAsia (MNG) -  Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн посетит Монголию с 6 по 8 сентября 2024 года.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн посетит Россию и Монголию с 4 по 8 сентября и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нинь.

Визит состоится в рамках празднования 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Китайской Народной Республикой по приглашению Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

«По приглашению правительства РФ и правительства Монголии зампредседателя КНР Хань Чжэн посетит Россию и Монголию с 4 по 8 сентября», — отметила она.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com