Зеленский уволил замглавы своего офиса, также подали в отставку три министра и два вице-премьера

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы своего офиса. Должность покинул Ростислав Шурма, который занимал ее с 2021 года.

Также пять членов правительства Украины подали заявления об отставке в Верховную раду. Об увольнении попросили министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Как пишет «Суспильне», Верховная рада может утвердить отставки 4 сентября.

Также в отставку подали два зампреда правительства — вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина («Суспiльне» утверждает, что она будет новым министром юстиции) и вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в команде президента также пишет, что в ближайшее время в правительстве готовятся и другие увольнения. Среди отправленных в отставку, по данным издания, будет глава МИД Дмитрий Кулеба. Премьер-министр Денис Шмыгаль сохранит свою должность.

Депутат Давид Арахамия утверждает, что в правительстве поменяется половина министров.