В Telegram извинились перед властями Южной Кореи

CentralAsia (CA) - Представители Telegram выполнили требование Корейской комиссии по стандартам связи (KCSC) об удалении фейкового порнографического контента со своей платформы и принесли извинения, сообщает агентство Yonhap.

Представитель филиала Telegram в Восточной Азии направил электронное письмо в KCSC, в котором подтвердил, что компания удалила со своей платформы 25 фрагментов материалов сексуального характера.

«Telegram также извинился за недопонимание по данному вопросу и поделился эксклюзивным адресом электронной почты для будущей связи с надзорным органом по СМИ», – сообщает агентство.

Корейская комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что обратилась к Telegram с просьбой установить горячую линию с властями Южной Кореи для более эффективного реагирования на незаконный контент на платформе.

На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал «искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности» в стране. По данным южнокорейской полиции, за одну неделю было подано 88 заявлений о сексуальных преступлениях, связанных с использованием deepfake-технологий. Личности 24 подозреваемых уже установлены. В рамках расследования под наблюдением находятся восемь автоматизированных программ, которые помогают создавать подобный порнографический контент в Telegram, а также групповые чаты, где эти материалы распространяются.

Полиция Южной Кореи начала предварительное расследование в отношении Telegram.