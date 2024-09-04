В Риме древняя арка Константина повреждена от удара молнии

CentralAsia (CA) - Арка Константина, расположенная рядом с Колизеем в Риме, повреждена в результате сильного шторма. Археологический парк Колизея подтвердил Reuters, что в древнеримскую арку попала молния.

3 сентября на Рим обрушился шторм и сильный дождь. Итальянское агентство Adnkronos сообщило, что месячная норма осадков выпала за несколько часов, а порывы ветра составили до 90 км/час. Агентство опубликовало фото затопленных улиц и обрушенных деревьев.

При ударе молнии в Арку Константина от нее отлетел большой каменный блок, он рухнул на землю. «Все фрагменты были извлечены и закреплены. Оценка ущерба уже началась, анализы продолжатся завтра утром»,— сообщили Reuters в парке Колизея. Там уточнили, что пару дней назад над аркой начали работу специалисты по консервации памятников архитектуры. Сейчас их силы будут направлены устранение повреждений.

Триумфальная арка Константина — трехпролетная арка, расположенная между Колизеем и Палатином на Via Triumphalis. Она была построена в IV веке н. э. и посвящена победе Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 года.