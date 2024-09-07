ВОЗ: Использование мобильных телефонов не вызывает рак мозга

CentralAsia (CA) - Обнародованы результаты исследования ученых из Австралии, проведенного по заказу Всемирной организации здравоохранения о том, существует ли связь между использованием мобильных телефонов и повышенным риском рака мозга, сообщает Reuters.

В рамках исследования были проанализированы данные, собранные в 1994–2022 годах из десяти стран мира, о том, существует ли связь между использованием мобильных телефонов и повышенным риском рака мозга. На заре возникновения мобильной связи многие эксперты опасались, что частое использование мобильных телефонов в непосредственной близости от головы может привести к раку мозга. Из-за этого производители мобильных телефонов замеряли и публиковали уровень радиоизлучения каждой конкретной модели телефонов и сообщали об этом потребителям в специальных буклетах.

Однако в опубликованных выводах Австралийского управления по защите от радиации и ядерной безопасности (ARPANSA) говорится, что связи между использованием мобильных телефонов и возникновением рака мозга не обнаружено.

На основании полученных данных исследователи заявляют, что общий уровень заболевания раком мозга оставался стабильным за все время проведения исследований и сбора данных, не показывая каких-то колебаний с течением времени, когда потребители все активнее пользовались мобильными телефонами.

Рост числа зафиксированных с 1993 по 2022 год случаев опухолей мозга связан с развитием методов диагностики, а также более широким распространением МРТ-исследований. В выводах отмечается, что «на фоне резкого роста использования мобильных телефонов с 2003 года за этот период не отмечено роста заболеваний раком мозга». Также с 2003 года не зафиксировано увеличения числа заболеваний в районе височных долей, к которым ближе всего оказывается мобильный телефон во время разговоров.