экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Перестановки в правительстве Украины не повлияют на переговорный процесс, - Кремль
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Зеленский уволил замглавы своего офиса, также подали в отставку три министра и два вице-премьера

CentralAsia (CA) -  Перестановки в правительстве президента Украины Владимира Зеленского никак не повлияют на переговоры по российско-украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это никак не повлияет (на переговоры). И это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса. Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряженная»,— сказал Песков. Он добавил, что Москва фиксирует все изменения,

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы своего офиса Ростислава Шурмы. С чем связано это решение, неизвестно. Также в отставку подали вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер—министр реинтеграции Ирина Верещук. Кроме того, заявления на увольнение подали три министра и глава фонда госимущества. «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что главу МИД Украины Кулебу собираются отправить в отставку, а на его место назначить его первого заместителя Андрея Сибигу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com