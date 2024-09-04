Перестановки в правительстве Украины не повлияют на переговорный процесс, - Кремль

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Перестановки в правительстве президента Украины Владимира Зеленского никак не повлияют на переговоры по российско-украинскому конфликту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это никак не повлияет (на переговоры). И это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса. Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряженная»,— сказал Песков. Он добавил, что Москва фиксирует все изменения,

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы своего офиса Ростислава Шурмы. С чем связано это решение, неизвестно. Также в отставку подали вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер—министр реинтеграции Ирина Верещук. Кроме того, заявления на увольнение подали три министра и глава фонда госимущества. «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что главу МИД Украины Кулебу собираются отправить в отставку, а на его место назначить его первого заместителя Андрея Сибигу.