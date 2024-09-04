Компания AПУ начала производство пива Heineken в Монголии

CentralAsia (MNG) - Heineken, ведущий мировой бренд, теперь производит пиво в Монголии и поставляет его монгольским потребителям совершенно свежим благодаря AПУ.

Чтобы получить право производить пиво Heineken внутри страны, необходимо соответствовать очень высоким критериям и пройти несколько этапов детального анализа. Компания должна соответствовать критериям Национальной справочной лаборатории по безопасности пищевых продуктов Монголии, и пройти 3 теста и анализа со стороны QAL Heineken - Лаборатории обеспечения качества в Нидерландах и в других странах. Только после этого лучшие мировые пивовары в рамках международных исследований и разработок Heineken проводят дальнейшую дегустацию и одобрение производства.

История бренда Heineken началась в 1863 году в Амстердаме, когда 22-летний выходец из состоятельной семьи торговцев Джерард Хейнекен решил попробовать свои силы в бизнесе и приобрести одну из крупнейших пивоварен страны De Hooiberg («Стог сена»), которая на тот момент работала уже почти 300 лет.

На протяжении четырех поколений семья Хейнекен занимается продвижением марки Heineken и расширением присутствия компании в мире. Сегодня Heineken является пивоваренной компанией номер один в Европе и занимает третье место в мире по объему продаж. Также компания является одним из наиболее креативных рекламодателей, рекламные проекты которого завоевывают награды крупнейших фестивалей креативности.

источник: middleasiannews.com

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