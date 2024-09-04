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Гражданка Монголии, почетный консул Швейцарии получила экзекватуру

CentralAsia (MNG) -  Заместитель директора Консульского департамента МИД Бат-Орших Төмөрбаатар 30 августа вручил экзекватуру Почетному консулу Швейцарской Конфедерации в Монголии г-же Лакшми Боожоо.

Заместитель директора консульства Бат-Орших Төмөрбаатар пожелал новоназначенному Почетному консулу Лакшми Боожоо успехов в работе и попросил ее активно работать над расширением двусторонних отношений между Монголией и Швейцарией и сотрудничества в сферах торговли, туризма и культуры.

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