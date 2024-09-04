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Власти Монголии объяснили отказ арестовать Путина по ордеру МУС

CentralAsia (MNG) -  Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, пишет Politico со ссылкой на представителя правительства страны.

По словам представителя, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран. «Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — подчеркнул он.

Представитель правительства добавил, что Улан-Батор «всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях».

Президент России прибыл в Улан-Батор с официальным визитом 2 сентября. На переговорах с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом они обсудили развитие торгово-инвестиционных связей и строительство газопровода «Союз-Восток». Президенты подписали договоры о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции в Улан-Баторе.

Монголия — член Международного уголовного суда (МУС). Это первый визит Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи ордера на арест.

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