The Hu отправится в турне по Европе и Северной Америке

CentralAsia (MNG) - The Hu, группа, известная во всем мире своим хуннуским рок-движением, начала свой тур Hishikten по Европе сегодня, 4-го числа этого месяца.

Они продолжат свой тур с 4 по 26 сентября в Финляндии, Эстонии, Латвии, Польше, Германии, Чехии, Австрии, Италии, Хорватии, Швейцарии, Франции и Испании. Планируется, что группа продолжит тур по Северной Америке после завершения турне по Европе. С 12 октября по 17 ноября концерт будет представлен в 27 городах США и Канады.

Билеты на тур по Европе стоят от 35 до 45 евро, в зависимости от города, а обычные билеты на концерт открытия в США начинаются от 48 долларов США. Кроме того, VIP-билет будет стоить 190 долларов США.

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