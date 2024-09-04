Politico: Монголия объяснила отказ задержать Путина своей зависимостью

CentralAsia (MNG) - Представитель правительства Монголии заявил Politico, что Путина не арестовали во время его визита в страну из-за ее зависимого положения и позиции нейтралитета. По его словам, 95% нефтепродуктов Улан-Батор импортирует.

Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда энергетической зависимостью страны и ее нейтралитетом. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет издание Politico, цитируя представителя правительства в Улан-Баторе.

По его словам, 95 процентов своих нефтепродуктов и более 20 процентов электроэнергии Монголия импортирует из соседних стран. «Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа, — заявил Politico чиновник. — Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях».

Из-за того, что Монголия не выполнила ордер МУС, членом которого она является, страна, скорее всего, столкнется с судебным преследованием, приводит издание мнение неназванного эксперта по правовым вопросам.

источник: middleasiannews.com

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