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Госдепартамент США прокомментировал визит Путина в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Вашингтон понимает ситуацию, в которой Монголия оказалась между Россией и Китаем, и призывает Улан-Батор подчеркнуть свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтт Миллер, который прокомментировал визит президента России в Монголию во вторник, сообщает MiddleAsianNews.

«Мы не считаем, что какая-либо страна должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность», — заявил представитель Госдепартамента.

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