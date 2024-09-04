Россия рассматривает возможность поставок газа Монголии, - Путин

CentralAsia (MNG) - Президент России Владимир Путин по итогом переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что рассматривается возможность поставок газа для монгольских потребителей.

Он сообщил, что проектная документация газопровода «Союз-Восток», проходящего по территории Монголии, готова. Его протяженностью составит около 1 тыс. км, он соединит Россию, Монголию и Китай. Сейчас проводится госэкспертиза проекта, а также оценка его воздействия на окружающую среду.

«Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны»,— уточнил российский президент.

В ходе российско-монгольских переговоров особое внимание было уделено развитию торгово-инвестиционных связей, отметил российский лидер.

Путин сказал, что Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. За первые семь месяцев этого года товарооборот между двумя странами, по его словам, вырос более чем на 21%. «Коммерческие расчеты между двумя странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах»,— отметил президент РФ по итогам переговоров с президентом Монголии.

Президент РФ отметил, что Россия и Монголия вносят вклад в обеспечение безопасности в Азии, сотрудничая в военно-технической сфере и в противодействии терроризму.

Во время переговоров стороны также договорились об активизации проектов, входящих в программу экономического коридора Монголия—Россия—Китай. «Это создаст условия для активизации трехстороннего сотрудничества в рамках российской инициативы Евразийское партнерство, китайской программы «Один пояс, один путь» и монгольской программы «Степной путь»,— пояснил Хурэлсух.

По итогам переговоров были подписаны следующие договоры:

о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе;

о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов;

об обеспечении Монголии авиационным топливом;

о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме;

о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал и реки Селенга.

Путин прибыл с визитом в Монголию 2 сентября.

Монголия — член Международного уголовного суда (МУС). Это первый визит Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи ордера на арест.

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