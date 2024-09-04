В России предложили на время прекратить выдачу российских паспортов мигрантам из Центральной Азии

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CentralAsia (CA) - Депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил ввести мораторий на предоставление российского гражданства выходцам из Центральной Азии.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» считает, что вопрос, который поднимался в 2022 году, необходимо вновь рассмотреть на фоне обострившихся миграционных проблем.

«Зачем сотнями тысяч раздавать паспорта гостям с юга? Зачем плодить этнические анклавы? Зачем тратить бюджетные миллиарды на соцобеспечение этих новых граждан? Какая от этого польза России?» – говорится в его сообщении.

В своем заявлении Миронов выразил мнение, что легализация мигрантов выгодна только для мафии из коррумпированных чиновников и мошенников, которые хорошо на этом зарабатывают.

«Государство должно противостоять этой мафии и защищать свои интересы в сфере национальной безопасности. В том числе через мораторий на предоставление гражданства РФ жителям среднеазиатских стран. Хотя бы до 2026 года», – отметил депутат.

До этого времени, по мнению Миронова, можно отрегулировать законодательство, реформировать миграционную службу, очистив ее от взяточников, а также проверить законность ранее выданных паспортов.