Авиакомпаниям Казахстана запретят продавать невозвратные билеты

CentralAsia (KZ) - Казахстанским авиакомпаниям запретят продавать невозвратные билеты, а из перечня невозвратных товаров уберут медицинские изделия и абонентские устройства сотовой связи. Также в стране появится омбудсмен по защите прав потребителей.

Такие нормы заложены в проекте закона «О защите прав потребителей» и сопутствующих поправках, которые в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении принял мажилис. передает «Власть».

«Недавно столкнулся с проблемой невозвратных авиабилетов от авиакомпании AirAstana и Fly Arystan. Их нелегитимная деятельность приводит к недовольству населения», - заявил депутат Бакытжан Базарбек.

Он считает, что это направление в свое время было пролоббировано, и сегодня авиакомпании «стараются использовать свои лоббисткие возможности для еще большего удорожания билетов».

По его мнению, главной проблемой является устаревшая система правового регулирования, которая основана на Варшавской конвенции. В этой связи депутат считает необходимым перейти на Монреальскую конвенцию.

Кроме того, по его мнению нужно предусмотреть «имущественную ответственность» руководителей авиакомпаний и аэропортов за задержки рейсов.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев признал, что невозвратные билеты являются «актуальным вопросом».

«Мы сейчас в рамках нового законопроекта снимаем возможность стопроцентности невозвратных билетов», - подчеркнул он.

Как сообщил Шаккалиев, представляя депутатам законопроекты, последние поправки в документ вносились четыре года назад, но практика показала «правовые недочеты, которые не соответствуют современным реалиям и влияют на результативность защиты потребителей». В частности, четырехэтапный порядок рассмотрения жалоб создал барьер для потребителей. Профильный комитет не может реагировать на нарушения и принимать меры в таких сферах, как ЖКХ, транспортные, медицинские, туристические, услуги связи и другие. А внедренная для автоматизации процесса обращений потребителей информационная система e-tutynushy «не дала ожидаемого эффекта ввиду добровольной регистрации в ней».

Министр торговли и интеграции признал, что в 2023 году произошел резкий рост жалоб потребителей на нарушения в сфере электронной торговли – на 290%. В этой связи новые поправки упрощают порядок разрешения гражданско-правовых потребительских споров из многоступенчатого в двухступенчатый. То есть потребитель может сразу обратиться в суд либо к медиатору или в госорган для привлечения недобросовестного субъекта бизнеса к административной ответственности.

Также законопроектом предлагаются поправки по усилению защиты прав потребителей в онлайн-торговле. В частности, исключение пресекательной нормы о добровольной регистрации бизнеса в e-tutynushy позволит интегрировать ее с другими государственными информационными системами, и субъекты предпринимательства смогут видеть обращения к ним потребителей. Кроме этого, предлагается исключить из числа невозвратных товаров медицинские изделия, абонентские устройства сотовой связи. Уточнены условия возврата потребителем товара в случае, если он приобрел его в кредит, и взаимоотношения субъектов предпринимательства с потребителями с инвалидностью. А общественным объединениям потребителей предоставлена возможность делать контрольный закуп товаров и услуг.

По аналогии с институтом омбудсмена по защите прав предпринимателей вводится институт омбудсмена по защите прав потребителей. Он будет помогать потребителям «вскрывать системные проблемы сферы защиты прав потребителей, будет глазами, ушами и голосом потребительского сообщества».

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