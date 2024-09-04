Госдеп США не стал осуждать Монголию за отказ арестовать Путина

CentralAsia (MNG) - США понимают, в каком положении находится Монголия, и выражают ей поддержку, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

Так он прокомментировал объяснение монгольских властей, почему они не стали арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Представитель правительства Монголии уточнил, что страна зависит от энергетики, импортируя 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних государств. Эти поставки имеют решающее значение для существования монгольского народа, отметили в правительстве.

«Мы не считаем, что какая-либо страна должна предоставлять Путину платформу. <...> Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы Устава ООН», — сказал Миллер. Он добавил, что в США понимают положение, в котором находится Монголия, «зажатая между двумя гораздо более крупными соседями», но считают важным, чтобы власти страны продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире.

Президент России прибыл в Улан-Батор с официальным визитом 2 сентября. На переговорах с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом они обсудили развитие торгово-инвестиционных связей и строительство газопровода «Союз-Восток». Президенты подписали договоры о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции в Улан-Баторе.

Монголия — член Международного уголовного суда (МУС). Это первый визит Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи ордера на арест.

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