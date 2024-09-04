Песков: Ордер МУС не ограничит международные контакты Путина

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина не способен ограничить его контакты с заинтересованными в них странами, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, «глобальное большинство» имеет «более широкое видение перспектив международного сотрудничества, нежели шоры, заданные МУС».

Как утверждает Песков, российские власти «сталкиваются с большим интересом по отношению к стране со стороны глобального большинства» и сами проявляют интерес. «Вся эта история с МУС не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с партнерами-государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений и в освещении международных контактов»,— сказал представитель Кремля.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны страны—члены Римского статута, который они ратифицируют при вступлении в МУС. На этой неделе Путин посетил Монголию, которая также признает юрисдикцию МУС, но арестовывать президента России не стала.