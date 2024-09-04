В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами. Погибли 12 человек

CentralAsia (CA) - Не менее 12 человек погибли в результате кораблекрушения в проливе Ла-Манш, когда небольшое судно, перевозившее мигрантов, перевернулось и затонуло. Об этом сообщает Reuters.

Мигранты плыли в Великобританию из французской коммуны Ле-Портель к юго-западу от Кале. Судно потерпело крушение вскоре после начала пути.

В береговой охране сообщили, что более полусотни пассажиров удалось спасти. Еще по меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести. Большинство пассажиров были выходцами из Африки, в основном, из Эритреи.

После выхода Великобритании из ЕС поток нелегальных мигрантов с территории континентальной Европы на Британские острова значительно усилился. Если в 2019 году в Великобританию из Франции на лодках приплыли около трех тысяч мигрантов, то в 2022-м это количество превысило 40 тысяч, в 2023-м — 28 тысяч. За восемь месяцев 2024 года этот путь проделали 20 тысяч человек.

До сегодняшнего крушения с начала года в Ла-Манше погибли по меньшей мере 25 мигрантов.