В Таджикистане начался эксперимент по внедрению 10-бальной системы оценок в школах

CentralAsia (TJ) - В 140 школах городов и районов Таджикистана с 1 сентября введена в качестве эксперимента 10-балльная система оценки учеников. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

Из общего числа школ, где ввели эту систему, 15 - в столице.

«По итогам текущего учебного года министерство оценит эффективность новой системы и примет решение об её повсеместном внедрении или, наоборот, отмене», - отметили в ведомстве.

Там также отметили, что балльная система соответствует международным стандартам и является частью реформирования образовательной системы в Таджикистане.

«Министерство образования и науки, его структуры, а также ученые, эксперты и педагоги считают переход на 10-балльную систему более целесообразным по сравнению с существующей системой. Последняя не полностью охватывает возможности для оценки и мотивации учащихся», - подчеркнули в министерстве.

По данным источника, после завершения тестирования на основе его результатов и предложений, министерство разработает нормативный акт о 10-балльной системе оценки знаний, навыков и умений учащихся в общеобразовательных учреждениях Таджикистана.

Как оценивать по новой системе?

По новой системе, отметки распределяются следующим образом:

10-8 баллов – это «отлично»;

7-6 баллов – «хорошо»;

5-3 балла – «удовлетворительно»;

2 и 1 балл – «неудовлетворительно».

Если конкретнее, то:

1 балл означает, что учащийся не усвоил теоретический материал и не применил его на практике.

2 балла присуждаются за низкий уровень усвоения материала и множество ошибок.

3 балла – это когда учащийся с помощью учителя усваивает материал, но не может применить его на практике.

4 балла означают, что учащийся частично усвоил материал, но не на достаточном уровне.

5 и 6 баллов - хорошо освоил основные пункты материала.

7 и 8 баллов соответствуют пятерке по 5-балльной шкале и говорят о том, что ученики в полной мере овладели материалом.

А максимальные баллы – 9 и 10 свидетельствуют о нестандартном творческом подходе в применении полученных знаний.

В ведомстве сообщили, что введение 10-балльной системы оценки будет сопровождаться разъяснительной работой с родителями и учащимися.

В соответствии с методическими указаниями, оценка будет выставляться в цифровом виде (1-10) и отображаться в табелях и журналах как: 10 (превосходно), 9 (отлично), 8 (почти отлично), 7 (очень хорошо), 6 (хорошо), 5 (достаточно), 4 (весьма удовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 2 (поверхностно), 1 (очень поверхностно).

Отмечается, что в 1 классе оценка знаний учащихся выставляться не будет. В начальной школе (2-4 классы) оценка будет проводиться по предметам обучения на основе указанных выше критериев.

Эксперты отмечают, что новая система будет способствовать развитию креативности и нестандартного мышления у школьников.

10-балльная система действует также в Албании, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Греции, Грузии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Мексике, Молдове, Нидерландах, Румынии.

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