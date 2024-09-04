В Таджикистане начался эксперимент по внедрению 10-бальной системы оценок в школах

- Таджикистан, общество
- 15:04, 04 сентября 2024
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- Обновлено: 15:06, 04 сентября 2024 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - В 140 школах городов и районов Таджикистана с 1 сентября введена в качестве эксперимента 10-балльная система оценки учеников. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.
Из общего числа школ, где ввели эту систему, 15 - в столице.
«По итогам текущего учебного года министерство оценит эффективность новой системы и примет решение об её повсеместном внедрении или, наоборот, отмене», - отметили в ведомстве.
Там также отметили, что балльная система соответствует международным стандартам и является частью реформирования образовательной системы в Таджикистане.
«Министерство образования и науки, его структуры, а также ученые, эксперты и педагоги считают переход на 10-балльную систему более целесообразным по сравнению с существующей системой. Последняя не полностью охватывает возможности для оценки и мотивации учащихся», - подчеркнули в министерстве.
По данным источника, после завершения тестирования на основе его результатов и предложений, министерство разработает нормативный акт о 10-балльной системе оценки знаний, навыков и умений учащихся в общеобразовательных учреждениях Таджикистана.
Как оценивать по новой системе?
По новой системе, отметки распределяются следующим образом:
- 10-8 баллов – это «отлично»;
- 7-6 баллов – «хорошо»;
- 5-3 балла – «удовлетворительно»;
- 2 и 1 балл – «неудовлетворительно».
Если конкретнее, то:
- 1 балл означает, что учащийся не усвоил теоретический материал и не применил его на практике.
- 2 балла присуждаются за низкий уровень усвоения материала и множество ошибок.
- 3 балла – это когда учащийся с помощью учителя усваивает материал, но не может применить его на практике.
- 4 балла означают, что учащийся частично усвоил материал, но не на достаточном уровне.
- 5 и 6 баллов - хорошо освоил основные пункты материала.
- 7 и 8 баллов соответствуют пятерке по 5-балльной шкале и говорят о том, что ученики в полной мере овладели материалом.
- А максимальные баллы – 9 и 10 свидетельствуют о нестандартном творческом подходе в применении полученных знаний.
В ведомстве сообщили, что введение 10-балльной системы оценки будет сопровождаться разъяснительной работой с родителями и учащимися.
В соответствии с методическими указаниями, оценка будет выставляться в цифровом виде (1-10) и отображаться в табелях и журналах как: 10 (превосходно), 9 (отлично), 8 (почти отлично), 7 (очень хорошо), 6 (хорошо), 5 (достаточно), 4 (весьма удовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 2 (поверхностно), 1 (очень поверхностно).
Отмечается, что в 1 классе оценка знаний учащихся выставляться не будет. В начальной школе (2-4 классы) оценка будет проводиться по предметам обучения на основе указанных выше критериев.
Эксперты отмечают, что новая система будет способствовать развитию креативности и нестандартного мышления у школьников.
10-балльная система действует также в Албании, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Греции, Грузии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Мексике, Молдове, Нидерландах, Румынии.