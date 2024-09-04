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Сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана с 5 по 7 сентября сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

По стране пройдут дожди с грозами, на севере и востоке республики временами сильные дожди, а ночью 7 сентября в горных районах востока и юго-востока республики ожидаются дождь со снегом. Только на западе Казахстана будет без осадков.

Также по республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром в северных и восточных областях – туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

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