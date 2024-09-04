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Элтон Джон частично ослеп после перенесенной инфекции

CentralAsia (CA) -  Британский музыкант Элтон Джон сообщил о проблемах со зрением после перенесенной глазной инфекционной болезни. По его словам, сейчас он частично ослеп, восстановление пораженного глаза займет «некоторое время».

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, я могу видеть только одним глазом»,— написал Джон в соцсети Instagram.

Певец назвал процесс восстановления после инфекции «чрезвычайно медленным». Он поблагодарил врачей и медсестер, занимавшихся его лечением в течение нескольких последних недель. Результаты своего лечения Джон оценивает «оптимистично». В данный момент он завершает лечение дома.

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