Элтон Джон частично ослеп после перенесенной инфекции
- Азия и мир, общество
- 15:43, 04 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Британский музыкант Элтон Джон сообщил о проблемах со зрением после перенесенной глазной инфекционной болезни. По его словам, сейчас он частично ослеп, восстановление пораженного глаза займет «некоторое время».
«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, я могу видеть только одним глазом»,— написал Джон в соцсети Instagram.
Певец назвал процесс восстановления после инфекции «чрезвычайно медленным». Он поблагодарил врачей и медсестер, занимавшихся его лечением в течение нескольких последних недель. Результаты своего лечения Джон оценивает «оптимистично». В данный момент он завершает лечение дома.
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